السوق الموازية: هبوط جماعي جديد للعملات أمام الدينار

هبط سعر صرف الدولار الأميركي امام الدينار الليبي في السوق الموازية صباح اليوم بعد استقراره يوم امس.

وسجل الدولار تراجعه بمستهل تعاملات السوق الموازية اليوم وبلغت قيمته 4.37 دينار للبيع و4.36.5 للشراء.

كما تراجع اليورو مع مستهل التعاملات وبلغت قيمته 4.980 دينار اليوم، وسجل الجنيه الإسترليني تراجعه عند 5.38 دينار اليوم.

واستقر سعر الليرة التركية على انخفاض عند 0.794 دينار، كما سجل الدينار التونسي 1.42 دينار.

ويعاني السوق السوداء من التخبط وعدم الاستقرار متأثرة بشكل كبير بقرارات الاصلاح الاقتصادي لكن خبراء اقتصاد يحذرون من نتائج عكسية لقرارات الاصلاح, حيث حذر الكبير ايضا من تأثر البلاد بتغيرات اسعار النفط وتعرض الحقول النفطية لهجمات ارهابية او احتجاجات .