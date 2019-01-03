أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الخميس 3 يناير 2019

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق السوداء ليوم الخميس 3 يناير 2019، خلال أحدث تداول للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 4.37 دينار

اليورو الأوروبي 4.94 دينار

الجنية الإسترليني 5.34 دينار

الليرة التركية 0.794 دينار

الدينار التونسي 1.42 دينار

الجنية المصري 0.232 دينار

الدولار الكندي 3.550 دينار

الدينار الاردني 6.0 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.33 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 128 دينار

كسر الفضة = 1.64 دينار

بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.90 دينار

دولار بالشيك المصدق = 4.68 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.