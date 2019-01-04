السوق الموازية: ارتفاع الدينار الليبي امام العملات الدولية

تراجعت أسعار الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي في ختام تعاملات الخميس، إذ سجّل الدولار 4.370 دنانير بعدما تم تداوله الاربعاء بسعر 4.410 دنانير.

وشهد اليورو أيضاً انخفاضا طفيفاً حيث بلغ سعره 4.930 دنانير، مُسجلاً خسارة قيمتها سبعة قروش مُقارنة مع سعره الاربعاء.

كما انخفض سعر الجنية الاسترليني امام الدينار وبلغت قيمته في ختام السوق 5.37 دينار ليبي مقارنة بـ 5.41 دينار يوم الاربعاء.

وهبط سعر كسر الذهب إلى 128 دينار لعيار 18 بالسوق الموازية إلى 130 دينار وهو السعر الذي تم تداوله بين التجار الاربعاء.