أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاحد 06 يناير 2019

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق السوداء ليوم الاحد 06 يناير 2019، خلال أحدث تداول للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 4.32 دينار

اليورو الأوروبي 4.90 دينار

الجنية الإسترليني 5.35 دينار

الليرة التركية 0.815 دينار

الدينار التونسي 1.40 دينار

الجنية المصري 0.2315 دينار

الدولار الكندي 3.540 دينار

الدينار الاردني 5.97 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.28 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 127 دينار

كسر الفضة = 1.63 دينار

بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 3.90 دينار

دولار بالشيك المصدق = 4.60 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.