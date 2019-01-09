الإصلاحات تهدد مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا

شجعت حكومة الوفاق الوطني على عودة العمل بمصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا لتكون نهاية إغلاق دام لخمس سنوات في أعقاب انتفاضة عام 2011، واعتُبرت خطوة إعادة فتح المصنع في مايو 2017 بتشجيع من حكومة الوفاق بادرة أمل لانتعاش عمل المصنع.

لكن المصنع الذي كان ينتج في يوم ما 5 آلاف مركبة سنويا، يجمّع حاليا 8 مركبات فقط في الشهر، ويأتي معظم الطلب على هذه الشاحنات من مؤسسات الدولة، ولعل المحنة التي يمر بها المصنع الآن تشكل عرَضا للأزمة التي تواجه القطاعات غير النفطية في ليبيا.

في عنبر التجميع بالشركة الليبية للشاحنات والحافلات، وهي الشركة الوحيدة المتخصصة في هذه الصناعة في البلاد، انهمك رجلان في العمل على هيكل حافلة جديدة بينما كان قلة آخرون يفحصون صفا من كبائن الشاحنات، هذه هي الصورة التي تراها عينك بمجرد أن تدخل المكان.

تأسس المصنع في عام 1976 كمشروع مشترك بين الدولة الليبية وشركة إفيكو الإيطالية، التي تمتلك حصة نسبتها 25 بالمئة، ولكن يتعين على المصنع أن يشتري المحركات ومكونات المركبات من الخارج، وهو ما تأثر نتيجة القيمة المضافة على مبيعات النقد الأجنبي والتي كانت ضمن الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من حكومة الوفاق للخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصدية وتحسين قيمة الدينار الليبي أمام الدولار حيث رفع البنك القيمة إلى 3.90 دينار للدولار من 1.3 دينار في سبتمبر الماضي للتصدي للسوق السوداء في العملة ليتسبب ذلك في زيادة التكاليف، وهو ما ألحق ضررا بالطلب والإنتاج.

وقال رئيس مجلس الإدارة هشام الهادي أبو قليلة “مركبة نوع حافلة متوسطة الحجم كانت تكلف 33 ألف دينار ليبي (23.633 ألف دولار). ولكن مع السعر الجديد 3.90 دينار ليبي للدولار الواحد، السعر ارتفع إلى حوالي 125 ألف دينار”.

وأضاف أبو قليلة أن إدارة الشركة ستجتمع مع وزير الاقتصاد المعين حديثاً “علي العيساوي” في مسعى للتفاوض على استثناء الشركة من سعر الصرف الجديد. مؤكدا أنه إذا توافرت ائتمانات مصرفية بسعر ملائم، فقد تتمكن الشركة من الإنتاج مثلما كان عليه الحال في السابق، وإلا فسيكون من الصعب تحقيق هذا.

ويمتد المصنع على مساحة 66 هكتارا في ضواحي طرابلس، قبل عام 2011 كان يعمل به ألف موظف، بينما يعمل به حاليا 300 عامل فقط.

وقال عبدالله الفلاح رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين إن الصناعة والقطاع الخاص في ليبيا في وضع حرج بسبب غياب التنوع والمنافسة وهيمنة الدولة أيضا على الاقتصاد لعقود طويلة في ليبيا، وليس فقط نتيجة للفوضى التي عمت في أعقاب الإطاحة بمعمر القذافي.

وأضاف أن القذافي “هيمن على كل الأنشطة الاقتصادية دون السماح لرجال الأعمال بتطوير القطاع الخاص” مشيرا إلى أن تعزيز القطاع الخاص معقود على تبني تشريعات جاذبة للاستثمارات وتحسين الوضع الأمني.

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