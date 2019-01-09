مجلس أصحاب الأعمال الليبيين ينظم معرض صنع في مصر أبريل المقبل

اتفقت غرفة القاهرة التجارية مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، على تشكيل وفد مصري من غرفة القاهرة لزيارة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين.

وجاءت هذه الخطوة للترتيب للمشاركة في المعرض المتخصص في مواد البناء المقرر تنظيمة في بنغازي خلال شهر أبريل المقبل.

من جهتها، قالت عضو مجلس الإدارة بالمجلس ومدير فرع بنغازي فوزية الفرجاني، إن المعرض الذي سيقام في بنغازي خلال شهر أبريل تحت شعار “صنع في مصر”، يتضمن المنتجات المصرية فقط، مشيرة إلى وجود اهتمام كبير بعملية الإعمار في بنغازي، خاصة فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية .

ولفتت الفرجاني إلى التسهيلات التي يقوم بها الجانب الليبي لاتمام عملية الإعمار على كافة المستويات، داعية أعضاء الغرفة، إلى زيارة بنغازي لبحث أوجه التعاون ومناقشة سبل انجاح المعرض .

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