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اخر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي من مصرف ليبيا المركزي اليوم 10 يناير 2019

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية الدولية والعربية مقابل الدينار الليبي وفقاً لما نشره موقع مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس 10 يناير 2019، خلال أخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

العملة الوحدة متوسط بيع شراء
الجنيه الاسترليني جنيه واحد 1.7652 د‫.‬ل 1.7696 د‫.‬ل 1.7608 د‫.‬ل
اليورو يورو واحد 1.5957 د‫.‬ل 1.5997 د‫.‬ل 1.5917 د‫.‬ل
الدولار الامريكي دولار واحد 1.381 د‫.‬ل 1.3844 د‫.‬ل 1.3775 د‫.‬ل
الدولار الكندي دولار واحد 1.0435 د‫.‬ل 1.0461 د‫.‬ل 1.0409 د‫.‬ل
الدولار الاسترالي دولار واحد 0.9925 د‫.‬ل 0.995 د‫.‬ل 0.99 د‫.‬ل
الفرنك السويسري فرنك واحد 1.4189 د‫.‬ل 1.4224 د‫.‬ل 1.4153 د‫.‬ل
الكرونر السويدي كرونر واحد 0.1557 د‫.‬ل 0.1561 د‫.‬ل 0.1553 د‫.‬ل
الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.1629 د‫.‬ل 0.1633 د‫.‬ل 0.1625 د‫.‬ل
الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.2137 د‫.‬ل 0.2142 د‫.‬ل 0.2132 د‫.‬ل
الين الياباني 100 ين 1.28 د‫.‬ل 1.28 د‫.‬ل 1.28 د‫.‬ل
الريال السعودي ريال واحد 0.3681 د‫.‬ل 0.3691 د‫.‬ل 0.3672 د‫.‬ل
الدرهم الاماراتي درهم واحد 0.376 د‫.‬ل 0.3769 د‫.‬ل 0.375 د‫.‬ل
الدينار التونسي دينار واحد 0.4603 د‫.‬ل 0.4614 د‫.‬ل 0.4591 د‫.‬ل
الدينار الجزائري 10 دينار 0.117 د‫.‬ل 0.117 د‫.‬ل 0.117 د‫.‬ل
الدرهم المغربي درهم واحد 0.1463 د‫.‬ل 0.1466 د‫.‬ل 0.1459 د‫.‬ل
اوقية موريتانية 100 اوقية 0.39 د‫.‬ل 0.39 د‫.‬ل 0.39 د‫.‬ل
فرنك افريقي 100 فرنـك 0.24 د‫.‬ل 0.24 د‫.‬ل 0.24 د‫.‬ل
الروبل الروسي 10 روبل 0.207 د‫.‬ل 0.207 د‫.‬ل 0.206 د‫.‬ل
الليرة التركية ليـرة 0.2521 د‫.‬ل 0.2527 د‫.‬ل 0.2514 د‫.‬ل
الايوان الصيني إيوان واحد 0.2034 د‫.‬ل 0.2039 د‫.‬ل 0.2029 د‫.‬ل

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • بالله عليكم عولوا على تخفيض تذاكر الطيران لأوروبا وبريطانيا ,, يوجد طلبة ومهاجرين ليبيين على حسابهم الخاص قاعدين يخدموا فمطاعم والنظافة باش يلقطوا تذكرة يشوفوا هلهم …!!! عالاقل كان واحد منهم توفى لاسمح الله ينقلوه بين اهله وناسه … كان عالسفارات مافيش فايدة لأنهم مخانب ومايساعدوش في بعضهم .. فهذي رسالة موجهة لليبيين في داخل البلاد من مؤثات عامة . وصلت أكثر من رسالة بأن الليبيين عالقين في الخارج ليهم سنوات.

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