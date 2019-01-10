اخر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي من مصرف ليبيا المركزي اليوم 10 يناير 2019

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية الدولية والعربية مقابل الدينار الليبي وفقاً لما نشره موقع مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس 10 يناير 2019، خلال أخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الجنيه الاسترليني جنيه واحد 1.7652 د‫.‬ل 1.7696 د‫.‬ل 1.7608 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 1.5957 د‫.‬ل 1.5997 د‫.‬ل 1.5917 د‫.‬ل الدولار الامريكي دولار واحد 1.381 د‫.‬ل 1.3844 د‫.‬ل 1.3775 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 1.0435 د‫.‬ل 1.0461 د‫.‬ل 1.0409 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 0.9925 د‫.‬ل 0.995 د‫.‬ل 0.99 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 1.4189 د‫.‬ل 1.4224 د‫.‬ل 1.4153 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.1557 د‫.‬ل 0.1561 د‫.‬ل 0.1553 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.1629 د‫.‬ل 0.1633 د‫.‬ل 0.1625 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.2137 د‫.‬ل 0.2142 د‫.‬ل 0.2132 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 1.28 د‫.‬ل 1.28 د‫.‬ل 1.28 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 0.3681 د‫.‬ل 0.3691 د‫.‬ل 0.3672 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 0.376 د‫.‬ل 0.3769 د‫.‬ل 0.375 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 0.4603 د‫.‬ل 0.4614 د‫.‬ل 0.4591 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.117 د‫.‬ل 0.117 د‫.‬ل 0.117 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.1463 د‫.‬ل 0.1466 د‫.‬ل 0.1459 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 0.39 د‫.‬ل 0.39 د‫.‬ل 0.39 د‫.‬ل فرنك افريقي 100 فرنـك 0.24 د‫.‬ل 0.24 د‫.‬ل 0.24 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.207 د‫.‬ل 0.207 د‫.‬ل 0.206 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.2521 د‫.‬ل 0.2527 د‫.‬ل 0.2514 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.2034 د‫.‬ل 0.2039 د‫.‬ل 0.2029 د‫.‬ل