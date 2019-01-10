الكبير لـ218: رسوم النقد الأجنبي ثابتة

للمرة التاسعة منذ عام 2016، عقدت جولة حوارية اقتصادية ليبية جديدة في تونس بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، والنائب في المجلس الرئاسي أحمد ميعيتق، وممثلين عن الأمم المتحدة وسفارات أجنبية.

وكشف الكبير لقناة 218 أنه لا تغيير على قيمة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، وأن إيرادات الرسم حققت 13 مليار دينار مع آخر العام الماضي، مشيرا إلى أنه ينتظر مقترح الميزانية للعام الجاري من أعضاء المجلس الرئاسي.

من جهته طالب صنع الله المؤسسات العامة بالكشف عن مصروفاتها، وطالب ديوان المحاسبة بأن يتعامل بمرونة مع مشاريع المؤسسة الوطنية للنفط، وأن أي عرقلة ستؤثر على مستويات التصدير خاصة مع تأكيده على تضرر أغلب خزانات النفط في موانئ التصدير متأثرة بالحروب في السنوات الماضية، كما تطرق صنع الله إلى أهمية إعادة هيكلة جهاز حرس المنشآت النفطية.

وعقب اختتام الحوار الاقتصادي، كشف معيتيق لقناة 218 أن “الرئاسي” سيدعم المؤسسة الوطنية للنفط بـ4.5 مليار دولار في 2019، موضحا أن “الرئاسي” سيولي اهتماما كبيرا لمشروعات التعليم والصحة والمواصلات، مشيرا إلى أن الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي سيتم استخدامه في تقليص حجم الدين المحلي.

وفي ختام الجلسة الحوارية شدد كافة الحضور من الجانب الليبي على دعم القطاع الخاص للدفع بالاقتصاد الليبي للأمام وتحقيق تنمية في وقت قريب.

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