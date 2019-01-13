حسني بي يطالب السراج بإيقاف دعم المحروقات والدواء وتوزيع قيمته على المواطنين

طالب رجل الأعمال حسنى بي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” البدء في الاستبدال الفوري والكامل لدعم المحروقات والدواء على غرار القرار الشجاع بفرض الرسوم على بيع النقد الأجنبي بنسبة 183% وما حققه من تحسن خلال 100 يوم.

وأضاف بأن مطلبه يأتي لتحقيق العدالة في التوزيع على كل الليبيين.

ؤأكد أن تنفيذ هذا المطلب سيحقق النمو والاستقرار وانخفاض سعر الدولار الرسمي إلى أقل من 3 دينار وتقليص حجم الميزانية بما لا يقل عن 10 مليار دينار وتحسين أداء الموازنة الاستيرادية وتحقيق مزيد من الفائض بالميزان التجاري.

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