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حسني بي يطالب السراج بإيقاف دعم المحروقات والدواء وتوزيع قيمته على المواطنين

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

 

طالب رجل الأعمال حسنى بي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” البدء في الاستبدال الفوري والكامل لدعم المحروقات والدواء على غرار القرار الشجاع بفرض الرسوم على بيع النقد الأجنبي بنسبة 183% وما حققه من تحسن خلال 100 يوم.

وأضاف بأن مطلبه يأتي لتحقيق العدالة في التوزيع على كل الليبيين.

ؤأكد أن تنفيذ هذا المطلب سيحقق النمو والاستقرار وانخفاض سعر الدولار الرسمي إلى أقل من 3 دينار وتقليص حجم الميزانية بما لا يقل عن 10 مليار دينار وتحسين أداء الموازنة الاستيرادية وتحقيق مزيد من الفائض بالميزان التجاري.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليقات

  • ارحموا الناس انتم عارفين ان الاستقرار لم يتحقق بعد فان توفرت المواصلات مثل العالم والامن عندها نخير الناس عامة لا الاغنياء مثلكم فانتم لاتعيشون مثل حياة العامة الحل هو استقرار البلاد وانشاء الموصلات العامة حتى يصل اولادنا مدارسهم ونصل اعمانا بيسر عندها لاحاجة لنا بالدعم لانه ان زال السبب بطل العجب كفاكم لعب بالعقول والدعوة في الظالم

    رد

  • ارحموا الناس انتم عارفين ان الاستقرار لم يتحقق بعد فان توفرت المواصلات مثل العالم والامن عندها نخير الناس عامة لا الاغنياء مثلكم فانتم لاتعيشون مثل حياة العامة الحل هو استقرار البلاد وانشاء الموصلات العامة حتى يصل اولادنا مدارسهم ونصل اعمالنا بيسر عندها لاحاجة لنا بالدعم لانه ان زال السبب بطل العجب كفاكم لعب بالعقول والدعوة في الظالم

    رد