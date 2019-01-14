اقتصاد

الأسعار تُخالف الدولار وتخنق المواطن

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم تتغير معاناة المواطن من ارتفاع أسعار مختلف السلع والمواد حتى الأدوية، فالأسعار عندما بلغ سعر صرف الدولار بـ9 دنانير ظلّت عند مكانها بعد هبوط الدولار لنحو 4 دنانير.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، يشكو المواطن في منطقتي رقدالين والجميل من غلاء الأدوية والمعدات الطبية رغم ارتفاع قيمة الدينار الليبي إلى الضعف أمام الدولار الأميركي.

بدورهم أعلن بعض أصحاب الصيدليات تخفيضا في سعر الأدوية وآخرون رفضوا بحجة أن ارتفاع الأسعار أساسا من الشركات الموردة.

ويرى بعض المواطنين أن سبب الارتفاع ليس أصحاب الأسواق بل الشركات والمحلات الرئيسية الكبيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • تحذير للشباب : هل تعلم ان المغني ( فادي اندراوس ) الذي ينتمي لاسرة نصرانية من اب فلسطيني و ام لبنانية و الذي ولد في لبنان ، انه كان يرتاد نادي رياضي و كان يحلم بأن يحصل على ( قوام رشيق كعارضي الأزياء ) و لكن ( بسرعة ) فلجأ إلى ( الحبوب و الحقن ) لزيادة العضلات دون أن يعي مخاطرها فأصيب بمشاكل بالقلب و كاد ان يموت و عاني من المشاكل مدة اربع سنوات و أجرى عملية القلب المفتوح .
    اذا اردت التأكد اكتب في قوقل ( مرض فادي اندراوس ) .

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