اقتصاد

ضخ النفط لم يتأثر بإغلاق الموانئ

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، لـ”رويترز” أن ضخ النفط على موانئ رأس لانوف والحريقة والزويتينة لم يتوقف بعد إغلاق الموانئ نتيجة الأحوال الجوية السيئة.

وكان مصدر ملاحي أفاد “رويترز” بأن جميع الموانئ النفطية وغير النفطية في ليبيا تم إغلاقها الثلاثاء، نتيجة الطقس السيء.

يشار إلى أن مختلف مناطق البلاد وخاصة الساحلية منها تتأثر منذ فترة بمنخفضات جوية متتالية قادت إلى أحوال جوية مضطربة.

وكانت “الوطنية للنفط” أعلنت في أوائل ديسمبر الماضي إغلاق جميع مرافئ تصدير النفط في ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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