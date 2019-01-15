ضخ النفط لم يتأثر بإغلاق الموانئ

كشف مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، لـ”رويترز” أن ضخ النفط على موانئ رأس لانوف والحريقة والزويتينة لم يتوقف بعد إغلاق الموانئ نتيجة الأحوال الجوية السيئة.

وكان مصدر ملاحي أفاد “رويترز” بأن جميع الموانئ النفطية وغير النفطية في ليبيا تم إغلاقها الثلاثاء، نتيجة الطقس السيء.

يشار إلى أن مختلف مناطق البلاد وخاصة الساحلية منها تتأثر منذ فترة بمنخفضات جوية متتالية قادت إلى أحوال جوية مضطربة.

وكانت “الوطنية للنفط” أعلنت في أوائل ديسمبر الماضي إغلاق جميع مرافئ تصدير النفط في ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية.

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