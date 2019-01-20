The post أسعار الخطوط الليبية الجديدة في “بنغازي وطرابلس” appeared first on قناة 218.
تعليق
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بسم الله
الى السيد المحترم رئبس المجلس والاعضاء بالمجلس الرئاسى والى الساده المحترمين رئبس جهاز ديوان المحاسبه والرقابه الاداريه والسيد وزير الافتصاد والسيد مدير مصرف ليبيا المركزى بعد التحيه وفائق الاحترام بكل امل نواياكم الصادقه لبناء الوطن وحمايه المواطن ورفع معنوياته بان ينم اعاده النضر فى اسعار تداكر الطيران الجديده للاسباب التاليه
1-الضروف المعيشيه والنفسيه التى يمر بها المواطن
2- غلاء الاسعار التى سببت تاثير اجتماعى فى البيت والاسره والمجتمع باكمله
3-دراسه الدخل المنتضر من التداكر بعد رفع الاسعار ومن المتضرر وايجاد دخل بديل بدل رفع الااسعار
3- ارتفاع اسعار التداكر سوف يزيد من رفع الاسعار لاحتياجات المواطن البسيط وخاصه من يتقاضون المعاش الضمانى وغيرهم من اغلب فئات المجنمع
3-نسبه المسافرين ومن يحجزون التداكر هم من الدين يتلقون العلاج بالخارج فلال مطمع فيهم
4-يمكن وضع تصورات اخرى بديله لتجاوز عائق رفع سعر التداكر بان تكون صندوق تضامن بخصم ضريبه معينه لمن يتقاضى مرتب اعلى مثلا من2000 الى 3000 دينار وتكون هده الضريبه داعمه لشركات الخطوط الوطنيه بحيث تتوفر الثقه للمواطن والامن والاستقرار النفسى
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