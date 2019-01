أسعار الخطوط الليبية الجديدة في “بنغازي وطرابلس”

نشرت الخطوط الجوية الليبية أسعار التذاكر الجديدة لمطاري طرابلس و بنغازي، وكانت تذاكر الدرجة العادية على النحو التالي:

بنغازي – عمّان: 1280.00

بنغازي – تونس: 909.00

بنغازي – الإسكندرية: 982.00

بنغازي – إسطنبول: 1201.00

بنغازي – جدة: 1237.00

***

طرابلس – تونس: 770.00

طرابلس – صفاقس: 679.50

طرابلس – المنستير: 709.00

طرابلس – الإسكندرية: 1072.50

طرابلس – إسطنبول: 1366.25

طرابلس – عمّان: 1545.50

طرابلس – جدة: 1811.50

