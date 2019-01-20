أسعار تذاكر طيران الخطوط الجوية الليبية الجديدة في “بنغازي و طرابلس”

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية عن اسعارها الجديد لتذاكر الطيران لمختلف الوجهات والرحلات سواءا المتجهة من مطار طرابلس أو من مطار بنغازي.

وكانت تذاكر الدرجة العادية وفقا لما نشرته الشركة على النحو التالي:

بنغازي – عمّان: 1280.00

بنغازي – تونس: 909.00

بنغازي – الإسكندرية: 982.00

بنغازي – إسطنبول: 1201.00

بنغازي – جدة: 1237.00

طرابلس – تونس: 770.00

طرابلس – صفاقس: 679.50

طرابلس – المنستير: 709.00

طرابلس – الإسكندرية: 1072.50

طرابلس – إسطنبول: 1366.25

طرابلس – عمّان: 1545.50

طرابلس – جدة: 1811.50

وكانت الخطوط الجوية الليبية قد نشرت توضيحا بشأن تطبيق الشركة لأسعار التذاكر الجديدة، ووضع الزبائن الذين قاموا بالحجز المسبق.

ونوهت الشركة إن الزبائن الذين قاموا بحجز سابق للسفر في التواريخ الموجودة بالتذكرة لن تتغير أسعار تذكارهم حتى تاريخ 31/1/2019. مضيفةً أنه وفي حالة تم تغيير الموعد لما بعد التاريخ المذكور فسيتم دفع فرق السعر.

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