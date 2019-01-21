سيولة نقدية تصل إلى المنطقة الجنوبية

أعلن الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، إن دفعات من السيولة النقدية وصلت، الاثنين، إلى عدة مناطق في الجنوب.

وأوضح السلاك في تصريح نشرته وكالة “وال” بطرابلس، أن السيولة وصلت إلى مناطق أوباري والقطرون والديسة وبنت بية والغريفة وأم الأرانب ومرزق.

وأشار السلاك إلى أن دفعات أخرى ستصل تباعا إلى مزيدا من المناطق في وقت لاحق، لم يُحدده.

وبين السلاك أن إرسال السيولة إلى الجنوب يأتي إلحاقا بالزيارة التي قام بها وفد حكومة الوفاق الوطني إلى عدد من المناطق والبلديات في المنطقة الجنوبية، وفي إطار تعليمات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لحل مختنقات الجنوب.

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