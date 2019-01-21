اقتصاد

سيولة نقدية تصل إلى المنطقة الجنوبية

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، إن دفعات من السيولة النقدية وصلت، الاثنين، إلى عدة مناطق في الجنوب.

وأوضح السلاك في تصريح نشرته وكالة “وال” بطرابلس، أن السيولة وصلت إلى مناطق أوباري والقطرون والديسة وبنت بية والغريفة وأم الأرانب ومرزق.

وأشار السلاك إلى أن دفعات أخرى ستصل تباعا إلى مزيدا من المناطق في وقت لاحق، لم يُحدده.

وبين السلاك أن إرسال السيولة إلى الجنوب يأتي إلحاقا بالزيارة التي قام بها وفد حكومة الوفاق الوطني إلى عدد من المناطق والبلديات في المنطقة الجنوبية، وفي إطار تعليمات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لحل مختنقات الجنوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليق

  • لاحول ولاقوة إلا بالله …. لاحول ولاقوة إلا بالله يعني كيف الموضوع …!!
    تشروا فدم الأطفال بالعملة …؟!! على خاطر شني ..أمراض في قلوب متسخة … !!!

    ليبثا تسع للجميع …!!! كلام فارغ …

    ليبيا تسع لأهلها فقط ..أهلها العارفين بها ومايحدث فيها …
    حرمت الدماء والقتل العمد ,, وها أنتم تستخدمون طائرات لأفساد الأرض بعد إصلاحها ,,, وترحبون بكارهيكم وتسارعون فيهم … أستبدلتم الخبيث بالطيب … ليكون لكم عزاً ….
    فالعزة لله جميعاً ,, العمل الطيب يرفعه ,, ويترك الخبيث فيركمه على بعضه …
    والله بصير وعليم بما تعملون.

    رد