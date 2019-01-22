مبادرة لمكافحة التصحر في الخمس بزراعة 25 ألف شجرة عام 2019

أطلق نشطاء ومتطوعون في مدينة الخمس

على مدي العاميين الماضيين حملة واسعة للتصدي للتصحر، بزراعة الأشجار في البلاد

المبادرة التي أطلق عليها مؤسسوها

“حملة الغصون” نجحت في زراعة ما يقارب من 6000 شجرة في الغابات، وتهدف

لزراعة حوالي 25 ألف شجرة بحلول نهاية عام 2019.

وقال أنور بوزانين، المشرف على حملة

“الغصون” إن الحملة لها عدة أهداف، بعض الأهداف اجتماعية. وبعضها تتعلق

بالحفاظ على البيئة، وزيادة وعي المواطنين بالقضايا البيئية.

وأضاف بوزانين أن أحد أهداف الحملة هو زيادة

أحجام الغابات، بالإضافة إلى حث الناس على فهم أهمية الأشجار ومحاربة من يقوم

يقطعها، بالنظر إلى السرعة التي انتشر بها هذا النشاط في الآونة الأخيرة.

أما مدرس الحدائق وعضو جمعية “محبي

الأشجار”، صالح شقان، فقال، إن الأطفال اليوم سيلعبون دوراً رئيسياً في إعادة

التشجير في ليبيا، مضيفا أنهم يزرعون فكرة التشجير في طلاب المدارس، لكي يزرع في

داخلهم حب الأشجار.

وشدد أحد النشطاء في حملة الشجر ميلاد دعبج على

تسليط الضوء على الدور المحوري للأشجار في النظام البيئي، معربا عن أمله أن تكون

جميع المدن بمثابة مدينة الخمس، وازدياد مثل هذه الحملات.

ووفقا لحملات إعادة التشجير فإن بعض

الغابات تعرضت لأضرار جسيمة، منها غابات الكشافة في مصراتة، حيث دُمّر ما يقرب من

10 آلاف شجرة، وفي غابة وادي كعام في زليتن ، قطعت قرابة 3000 شجرة.

المصدر: الموقع الإخباري “أفريكان نيوز”

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