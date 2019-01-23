اقتصاد

محافظ مصرف ليبيا المركزي والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا يبحثان تدريب الكوادر المصرفية

تم النشر منذُ 1 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

21 يناير,2019

21 يناير,2019

20 يناير,2019

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس دوهلين، التعاون في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعاملين في القطاع المصرفي.

 

وتناول اللقاء الذي جمعهما في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس عودة عمل السفارة الفرنسة إلى البلاد، إضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

 

وكانت دوهلين قد أعلنت في أكتوبر الماضي، قرب استئناف عمل سفارتها لدى ليبيا، بعد إغلاق دام نحو 4 سنوات، دون تحديد موعد بعينه، خلال لقائها بنائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية، أحمد معيتيق.

 

وتسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، أوراق اعتماد دوهيلين سفيرة لفرنسا لدى ليبيا خلال حفل رسمي عقد في مقر المجلس.

 

وخلفت دوهيلين، سفيرة فرنسا السابقة لدى ليبيا برجيت كرومي، التي تعد بلادها لاعبًا أساسيًا على الساحة الليبية.

 

وغادرت الأراضي الليبية عام 2014 جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية بعد قيام ا يعرف بعملية فجر ليبيا، بينما استأنفت بعض تلك السفارات عملها من داخل طرابلس إثر قدوم حكومة الوفاق التي تشكلت عام 2015 عقب الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر

عن مصدر الخبر

ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • تعتقد ان السفيرة الفرنسية يجب عليها التعامل مع المصارف في دول مثل المغرب او الجزاءر ، بعدما وضحت الصورة في تدميرهم للمساجد الاسلامية التي لها تاريخ عريق في العديد من الدول الافريقية والدول العربية ، ولا اعتقد ان المجتمع المدني والعسكري في ليبيا يوافق على ما يحدث من تشويه تاريخ الدين الاسلامي واللغة العربية وَمِمَّا يحمله من معنى للعديد من الرواد في هذا المجال ،

    رد

  • عطيني أربعة طيارين عسكريين ليبيين راشدين تحت أمرتي بس في الموضوع هذا ..،….
    youtube.com/watch?v=EXlFE8yko_I

    رد