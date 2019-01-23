محافظ مصرف ليبيا المركزي والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا يبحثان تدريب الكوادر المصرفية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس دوهلين، التعاون في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعاملين في القطاع المصرفي.

وتناول اللقاء الذي جمعهما في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس عودة عمل السفارة الفرنسة إلى البلاد، إضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكانت دوهلين قد أعلنت في أكتوبر الماضي، قرب استئناف عمل سفارتها لدى ليبيا، بعد إغلاق دام نحو 4 سنوات، دون تحديد موعد بعينه، خلال لقائها بنائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية، أحمد معيتيق.

وتسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، أوراق اعتماد دوهيلين سفيرة لفرنسا لدى ليبيا خلال حفل رسمي عقد في مقر المجلس.

وخلفت دوهيلين، سفيرة فرنسا السابقة لدى ليبيا برجيت كرومي، التي تعد بلادها لاعبًا أساسيًا على الساحة الليبية.

وغادرت الأراضي الليبية عام 2014 جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية بعد قيام ا يعرف بعملية فجر ليبيا، بينما استأنفت بعض تلك السفارات عملها من داخل طرابلس إثر قدوم حكومة الوفاق التي تشكلت عام 2015 عقب الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية

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