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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 23/01/2019 وسعر الذهب والفضة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / ادارة الموقع libya
مصدر الخبر / ادارة الموقع libya

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 23 يناير 2018 بشكل طفيف في تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 4.38.5 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف بتعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 4.96 دينار.

بدوره صعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل نسبي خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية استقراره وبلغ سعره اليوم 5.50 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث5

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.38 دينار 4.37 دينار
اليورو 4.97 دينار 4.89 دينار
الجنية الاسترليني 5.52 دينار 5.44 دينار
الليرة التركية 0.826 دينار 0.746 دينار
الدينار التونسي 1.44 دينار 1.36 دينار
الجنية المصري 0.238 دينار 0.230 دينار
الدولار الكندي 3.320 دينار 3.296 دينار
الدينار الاردني 6.02 دينار 5.94 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة
سعر كسر الذهب عيار 18 = 133 دينار
سعر كسر الذهب عيار 21 = 155 دينار
سعر كسر الذهب عيار 24 = 177 دينار
كسر الفضة = 1.7 دينار

> اخر اسعار الصكوك
بطاقات الفيزا 500 دولار = – دينار كاش
بطاقات الفيزا 10000 دولار = 3.85 دينار
دولار بالشيك المصدق 4.65 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

عن مصدر الخبر

ادارة الموقع libya

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