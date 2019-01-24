اقتصاد

اسعار تذاكر الخطوط الجوية الليبية لكافة الوجهات والاعمار من بنغازي

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشرت شركة الخطوط الجوية الليبية اسعار تذاكر الطيران الجديدة لجميع الوجهات المنطقلة من بنغازي ذهاباً وإياباً ولكافة الاعمار للبالغين والاطفال والرضع.

وجاءت الاسعار حسب ما نشره مكتب الاعلام التابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية كالأتي:

بنغازي – اسكندرية – بنغازي
بالغ = 982.200
طفل = 489.800
رضيع = 81.600

بنغازي – اسكندرية
بالغ = 589.640
طفل = 288.500
رضيع = 33.700

اسكندرية – بنغازي
بالغ = 527.940
طفل = 256.400
رضيع = 86.100

بنغازي – عمان – بنغازي
بالغ = 1279.020
طفل = 582.400
رضيع = 155.400

بنغازي – عمان
بالغ = 694.330
طفل = 303.500
رضيع = 35.700

عمان – بنغازي
بالغ = 786.200
طفل = 628.200
رضيع =167.200

بنغازي – إسطنبول – بنغازي
بالغ = 1045.500
طفل = 610.400
رضيع = 66.500

بنغازي – إسطنبول
بالغ = 759.500
طفل = 362.000
رضيع =34.500

إسطنبول – بنغازي
بالغ = 946.400
طفل = 504.400
رضيع =58.700

بنغازي – تونس – بنغازي
بالغ = 908.770
طفل = 487.700
رضيع = 50.100

بنغازي – تونس
بالغ = 532.880
طفل = 284.300
رضيع =31.900

تونس – بنغازي
بالغ = 489.380
طفل = 249.000
رضيع =25.200

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  • دائماً المواطن هو الضحية .. بكل الظروف التي يمر بها المواطن من أزمة سيولة وزيادة في الأسعار لمعضم البضائع إلا إن بعض شركات الطيران لم تهتم لذلك بل زادت من قساوة الزمن عليه ، وزادت في درجة معاناته ، ومما زاد الطين بلة أنه لا حياة لمن تنادي ، فلا للحكومة صوت ولا للمواطن إلا (( الصوت)) .

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