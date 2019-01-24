اسعار تذاكر الخطوط الجوية الليبية لكافة الوجهات والاعمار من بنغازي

نشرت شركة الخطوط الجوية الليبية اسعار تذاكر الطيران الجديدة لجميع الوجهات المنطقلة من بنغازي ذهاباً وإياباً ولكافة الاعمار للبالغين والاطفال والرضع.
وجاءت الاسعار حسب ما نشره مكتب الاعلام التابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية كالأتي:
بنغازي – اسكندرية – بنغازي
بالغ = 982.200
طفل = 489.800
رضيع = 81.600
بنغازي – اسكندرية
بالغ = 589.640
طفل = 288.500
رضيع = 33.700
اسكندرية – بنغازي
بالغ = 527.940
طفل = 256.400
رضيع = 86.100
بنغازي – عمان – بنغازي
بالغ = 1279.020
طفل = 582.400
رضيع = 155.400
بنغازي – عمان
بالغ = 694.330
طفل = 303.500
رضيع = 35.700
عمان – بنغازي
بالغ = 786.200
طفل = 628.200
رضيع =167.200
بنغازي – إسطنبول – بنغازي
بالغ = 1045.500
طفل = 610.400
رضيع = 66.500
بنغازي – إسطنبول
بالغ = 759.500
طفل = 362.000
رضيع =34.500
إسطنبول – بنغازي
بالغ = 946.400
طفل = 504.400
رضيع =58.700
بنغازي – تونس – بنغازي
بالغ = 908.770
طفل = 487.700
رضيع = 50.100
بنغازي – تونس
بالغ = 532.880
طفل = 284.300
رضيع =31.900
تونس – بنغازي
بالغ = 489.380
طفل = 249.000
رضيع =25.200
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