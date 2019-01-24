اقتصاد

شكشك ينبه مسؤولي المصالح العامة إلى الالتزام بتحصيل الإيرادات وإحالتها للإيراد العام

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نبه رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس، خالد شكشك، على ضرورة التزام وتقيد كافة الجهات بجباية الإيرادات العامة الواجبة التحصيل بمقتضى القوانين واللوائح وإحالتها إلى الحساب العام دون تأخير.

وشدد رئيس الديوان في المنشور رقم 1 للعام الحالي والذي وجهه الوزراء المفوضون بحكومة الوفاق ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية على عدم التصرف بالإيرادات التي يتم تحصيلها؛ عملا بنص المادة 64 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن والمحافظة على أصول وممتلكات الجهات العامة، وعدم استعمالها في الأغراض غير المخصص لها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • لا تقعوا في الخطا مرتين ، الإيرادات العامة المؤسسات العامة تعود ايراداتها للإدارة المؤسسة او المصنع قبل مما يخص اخصائيين الصيانة والموظفين والمخازن والأمن والتأمين والحراسة والنقل والاتصالات ، وبعدها يمكن إتمام الإجراءات مدراء المؤسسات مع الإيراد العام ونامل ان لا تبستخدم في تمويل الاعتمادات التي أصبحت مسمار جحا لدعم القطاع الخاص والاستبرادات الغير مسوءولة .

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