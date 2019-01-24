شكشك ينبه مسؤولي المصالح العامة إلى الالتزام بتحصيل الإيرادات وإحالتها للإيراد العام

نبه رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس، خالد شكشك، على ضرورة التزام وتقيد كافة الجهات بجباية الإيرادات العامة الواجبة التحصيل بمقتضى القوانين واللوائح وإحالتها إلى الحساب العام دون تأخير.

وشدد رئيس الديوان في المنشور رقم 1 للعام الحالي والذي وجهه الوزراء المفوضون بحكومة الوفاق ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية على عدم التصرف بالإيرادات التي يتم تحصيلها؛ عملا بنص المادة 64 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن والمحافظة على أصول وممتلكات الجهات العامة، وعدم استعمالها في الأغراض غير المخصص لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا