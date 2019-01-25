أول تعليق رسمي على تراجع حركة مبيعات تذاكر الأفريقية  

كشف المتحدث باسم الخطوط الجوية الأفريقية “عمران الزبادي” حقيقة الصور المتدوالة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أظهرت تراجع أعداد المسافرين؛ بسبب الزيادة الحاصلة على أسعار التذاكر.

وأوضح الزبادي أن الرحلة المتجهة إلى اسطنبول التي انتشرت صورها يوم الخميس كانت على متن الطائرة “إيرباص أي 330” التي تحمل 240، وسافر على متنها أقل من 100 راكب.

وأشار الزبادي إلى أن التراجع في المبيعات لم يكن بسبب الزيادة على أسعار التذاكر التي لم يخفِ تأثر المبيعات بها بشكلل بسيط، وأوضح أن هذا التراجع طبيعي في مطلع كل عام، وتوقّع أن تعود حركة المسافرين إلى طبيعتها في فبراير المقبل،

وكان قد أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي حملة مقاطعة لشركات الطيران بسبب الرفع من أسعار تذاكرها.

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