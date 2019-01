الخطوط الليبية تعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح كواليس رفع أسعار التذاكر

تستعد شركة الخطوط الجوية الليبية لعقد مؤتمر صحفي ظهر يوم السبت في طرابلس وذلك للرد على كافة التساؤلات التي تلت تنفيذ قرار الزيادة على أسعار التذاكر منذ يوم الأحد الماضي وبحسب المتحدث باسم الخطوط الليبية محمد قنيوة في تصريح لقناة 218 فإن رئيس مجلس الإدارة للشركة سيكون من ضمن الحاضرين في المؤتمر الصحفي الى جانب مدير الإدارة التجارية، وأشار قنيوة إلى أن الخطوط الليبية يعمل بها كادر وظيفي مكون من 4000 موظف موزعين على مكاتب الشركة والمطارات المحلية، بالإضافة إلى 6 مكاتب خارج ليبيا موزعة بين دول الأردن ومصر وتركيا بالإضافة إلى 3 مكاتب في دولة تونس.

