اقتصاد

الخطوط الليبية تعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح كواليس رفع أسعار التذاكر

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد شركة الخطوط الجوية الليبية لعقد مؤتمر صحفي ظهر يوم السبت في طرابلس وذلك للرد على كافة التساؤلات التي تلت تنفيذ قرار الزيادة على أسعار التذاكر منذ يوم الأحد الماضي
وبحسب المتحدث باسم الخطوط الليبية محمد قنيوة في تصريح لقناة 218 فإن رئيس مجلس الإدارة للشركة سيكون من ضمن الحاضرين في المؤتمر الصحفي الى جانب مدير الإدارة التجارية، وأشار قنيوة  إلى أن الخطوط الليبية يعمل بها كادر وظيفي مكون من  4000 موظف موزعين على مكاتب الشركة والمطارات المحلية، بالإضافة إلى 6 مكاتب خارج ليبيا موزعة بين دول الأردن ومصر وتركيا  بالإضافة إلى 3 مكاتب في دولة تونس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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