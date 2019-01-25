مؤتمر صحفي للخطوط الليبية لتوضيح تداعيات قرار زيادة اسعار التذاكر

أعلن مصدر مسؤول في شركة الخطوط الجوية الليبية أن الشركة ستعقد مؤتمر صحفي غداً السبت في طرابلس لتوضيح تداعيات القرار الذي اتخذته الشركة بزيادة اسعار التذاكر منذ عدة إيام.

وبحسب تصريحات إعلامية للمتحدث باسم الخطوط الليبية محمد قنيوة على “قناة 218” فإن رئيس مجلس الإدارة للشركة سيكون من ضمن الحاضرين في المؤتمر الصحفي الى جانب مدير الإدارة التجارية.

وبين قنيوة أن عدد العاملين والكادر الوظيفي في الخطوط الليبية مكون من 4000 موظف موزعين على مكاتب الشركة والمطارات المحلية، مضيفاً إلى أن الشركة تملك 6 مكاتب خارج ليبيا موزعة بين دول الأردن ومصر وتركيا بالإضافة إلى 3 مكاتب في دولة تونس.

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