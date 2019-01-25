تعليق رسمي للخطوط الافريقية بشأن حقيقة تراجع حركة مبيعات تذاكرها

علقت الخطوط الجوية الافريقية بشأن حقيقة الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى تراجع أعداد المسافرين على متن رحلاتها.

ونفى المتحدث باسم الخطوط الجوية الأفريقية “عمران الزبادي” حقيقة هذه الصور والتي تظهر تراجع أعداد المسافرين؛ بسبب الزيادة الحاصلة على أسعار التذاكر.

وقال الزبادي في تصريحات اعلامية أن الرحلة المتجهة إلى اسطنبول والتي انتشرت صورها الخميس كانت على متن الطائرة “إيرباص أي 330” التي تحمل 240، وسافر على متنها أقل من 100 راكب.

وأوضح الزبادي حقيقة التراجع في المبيعات، مشيراً إلى أن التراجع ليس بسبب الزيادة على أسعار التذاكر، على الرغم من تأثر المبيعات بها بشكل بسيط، موضحاً أن هذا التراجع طبيعي مطلع كل عام، وتوقّع أن تعود حركة المسافرين إلى طبيعتها في فبراير المقبل.

يشار إلى أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا الأسبوع الماضي حملة مقاطعة لشركات الطيران بسبب الرفع من أسعار تذاكرها.

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