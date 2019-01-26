ارتفاع اليورو والاسترليني أمام الدينار واستقرار الدولار بالسوق السوداء

شهدت اسعار العملات الاجنبية اليوم ارتفاعها في بدء تعاملات السوق الموازي أمام الدينار الليبي.

واستقر الدولار الامريكي أمام الدينار وبلغ سعره بمستهل تعاملات السوق الموازي 4.37 دينار ليبي للبيع,و 4.36 دينار للشراء وفقاً لمتعاملون في السوق الموازي .

وارتفعت العملة الاوروبية الموحدة, اليورو, بختام السوق الموازية مقابل الدينار وبلغ سعرها 4.96 دينار ليبي بزيادة قدرها قرشين عن الاغلاق ليوم الخميس.

وسجل الجنية الاسترليني امام الدينار اليوم ارتفاعا ملحوظا وبلغ سعره 5.60 دينار ليبي بزيادة عشرة قروش عن الاغلاق ليوم الخميس.

وارتفع كسر الذهب لعيار 18 بالسوق الموازية وبلغ سعره 132 دينار.

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