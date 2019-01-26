استقرار أسعار الدولار واليورو والذهب

حافظت أسعار العملات في السوق السوداء على مستواها خلال فترة افتتاح السوق اليوم السبت.
فقد تم تداول الدولار بـ4.37 دينار واليورو بـ4.95 دينار، وهي الأسعار ذاتها المسجلة مؤخرا.
وحافظ الذهب عيار 18 كسر هو الآخر على سعره البالغ 132 دينارا.
حافظت أسعار العملات في السوق السوداء على مستواها خلال فترة افتتاح السوق اليوم السبت.
فقد تم تداول الدولار بـ4.37 دينار واليورو بـ4.95 دينار، وهي الأسعار ذاتها المسجلة مؤخرا.
وحافظ الذهب عيار 18 كسر هو الآخر على سعره البالغ 132 دينارا.
مضبوطات أمنية , للخزينة الأمنية .
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