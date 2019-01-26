اقتصاد

استقرار أسعار الدولار واليورو والذهب

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حافظت أسعار العملات في السوق السوداء على مستواها خلال فترة افتتاح السوق اليوم السبت.

فقد تم تداول الدولار بـ4.37 دينار واليورو بـ4.95 دينار، وهي الأسعار  ذاتها المسجلة مؤخرا.

وحافظ الذهب عيار 18 كسر هو الآخر على سعره البالغ 132 دينارا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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