مجلس أصحاب الأعمال يناقش سبل دعم المشاريع الناشئة ومشاريع الشباب

ناقش أعضاء مجلس إدارة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، سير عمل المجلس وخطط تطويره.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، جاء ذلك خلال اجتماعهم الدوري الثاني، الذي تخلل مناقشة الشأن الاقتصادي العام ودور المجلس كممثل رئيسي للقطاع الخاص الليبي في دعم التنمية والاقتصاد الوطني.

وتطرق اللقاء، إلى آلية تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، وبذل الجهود لمعالجتها، وتسهيل حركة الأعمال داخل وخارج ليبيا ضمن إطار القانون .

كما تناول الاجتماع السبل اللازمة لدعم المشاريع الناشئة ومشاريع الشباب، وتفعيل دور المجلس في تقديم العون والخبرات للمشاريع الصغرى والمتوسطة .

وقد خلص أعضاء مجلس الإدارة إلى عدة قرارات وتوصيات، بهدف دعم جهود تصحيح المسار الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية، وتعزيز دور المجلس الحيوي في الاقتصاد الليبي .

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