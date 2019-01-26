ليبيا ستصرف نصف ترليون دينار بـ10 سنوات

وسط تخبط كبير عاشته مؤسسات الدولة على صعيد المصروفات العامة، جاء في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 أن إجمالي ما صرفته الحكومات بلغ 277 مليار دينار خلال 6 سنوات في الفترة ما بين 2012-2017 ، الأمر الذي استقبله الشارع الليبي بغضب مقارنة بحجم الإنجازات على الأرض.

وبحسب تحليل للبيانات خاص بقناة “218”، يتبين أن متوسط مصروفات الأعوام الـ 6 لليبيا 46.160 مليار دينار سنويا، هذا يعني أن ليبيا ستنفق أكثر من نصف ترليون دينار “507 مليار دينار” خلال 10 سنوات في الفترة ما بين من 2012-2021 إذا استمر حجم الإنفاق ذاته مقارنة بالسنوات الماضية.

بالعودة لمصروفات الحكومات في الفترة ذاتها على باب التنمية فقد سجلت نحو 43.2 مليار دينار بمتوسط 7.2 مليارات دينار لكل عام، بحسب تقارير ديوان المحاسبة، وهو مبلغ يراه مراقبون هزيلا كمخصص للتنمية في دولة تعتمد على إيرادات النفط دون الاهتمام بتنوع مصادر الدخل لها، فضلا عن تهالك البنية التحتية واستمرار الأزمات الاقتصادية وحالات النهب عن طريق التهريب في ملف الدعم، بالإضافة لغياب ترشيد الإنفاق العام وارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي ليصل إلى 60 بالمئة بحسب بيانات رسمية.

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