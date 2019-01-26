اقتصاد

اسعار تذاكر الطيران لشركة الاجنحة الليبية لكافة الرحلات والاعمار

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشرت شركة الاجنحة الليبية اسعار تذاكر الطيران الجديدة لجميع الوجهات ذهاباً وإياباً ولكافة الاعمار للبالغين والاطفال والرضع.

وجاءت اسعار الشركة الجديد والتي اصدرت اليوم السبت في منظومة الحجز لتكون على النحو التالي:

تونس
البالغ ذهاب وعودة / 876.19
ذهاب فقط / 552.30
الطفل ذهاب وعودة / 473.48
ذهاب فقط / 290.88
الرضيع ذهاب وعودة 41.11
ذهاب فقط 28.30
الرضيع ذهاب وعودة 41.11
ذهاب فقط 28.30

إسطنبول
البالغ ذهاب وعودة / 1769.20
الذهاب فقط / 943.68
عودة فقط /1014
الطفل ذهاب وعودة / 800.72
ذهاب فقط / 453.63
عودة فقط / 465.72
الرضيع ذهاب وعودة / 92.54
ذهاب فقط / 49.05
عودة فقط / 50.84

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المشهد

المشهد

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تعليقات

  • المداهمة العسكرية من القوات الخاصة الليبية للإدارة الشركة بالكامل ، وتحويل مستحقاتها الخزينة العامة بطرابلس الغرب . إيقاف الرحلات للسعودية مما حصل من محاولة اغتيالات لشخصيات مهمة والتهريب وتخريب مطارات باسم التنافس المادي ، وعدم استقبال هذه الطاءر ات لدخول الحرم المكي بسبب أموال الربا التي تأتي للحرم السعودي وهذا غير مقبول شرعا . لا تنهى عن خلق فتاتي بمثله عار عليك فعلت عظيم.

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  • يالله كيف الرضيع يدفع ثمن التذكره و المقعد مدفوع من قبل احد والديه مع العلم ان هذه الشركه ما خاصر مالكها شئ لان فلوسها من الشعب المفروض تضم للاستثمارات الليبيه حسبنا الله و نعم الوكيل

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