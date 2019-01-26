اسعار تذاكر الطيران لشركة الاجنحة الليبية لكافة الرحلات والاعمار

نشرت شركة الاجنحة الليبية اسعار تذاكر الطيران الجديدة لجميع الوجهات ذهاباً وإياباً ولكافة الاعمار للبالغين والاطفال والرضع.

وجاءت اسعار الشركة الجديد والتي اصدرت اليوم السبت في منظومة الحجز لتكون على النحو التالي:

تونس

البالغ ذهاب وعودة / 876.19

ذهاب فقط / 552.30

الطفل ذهاب وعودة / 473.48

ذهاب فقط / 290.88

الرضيع ذهاب وعودة 41.11

ذهاب فقط 28.30

الرضيع ذهاب وعودة 41.11

ذهاب فقط 28.30

إسطنبول

البالغ ذهاب وعودة / 1769.20

الذهاب فقط / 943.68

عودة فقط /1014

الطفل ذهاب وعودة / 800.72

ذهاب فقط / 453.63

عودة فقط / 465.72

الرضيع ذهاب وعودة / 92.54

ذهاب فقط / 49.05

عودة فقط / 50.84

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