ارتفاع طفيف للدولار واستقرار العملات الدولية أمام الدينار بالسوق السوداء

شهدت اسعار العملات الاجنبية اليوم ارتفاعها بشكل طفيف في تعاملات السوق الموازي أمام الدينار الليبي مساء اليوم.

وارتفع الدولار الامريكي أمام الدينار بشكل طفيف وبلغ سعره بمستهل تعاملات السوق الموازي 4.375 دينار ليبي للبيع,و 4.365 دينار للشراء وفقاً لمتعاملون في السوق الموازي .

واستقرت العملة الاوروبية الموحدة, اليورو, بختام السوق الموازية مقابل الدينار وبلغ سعرها 4.96 دينار ليبي وهو ذات السعر للافتتاح.

وسجل الجنية الاسترليني امام الدينار اليوم ارتفاعا ملحوظا وبلغ سعره 5.60 دينار ليبي وهو ذات السعر عند الافتتاح.

واستقر كسر الذهب لعيار 18 بالسوق الموازية وبلغ سعره 132 دينار.

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