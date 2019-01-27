بداية انفراج واضحة لأزمة الجنوب المالية

تشهد مصارف المدن في الجنوب تحسنا ملحوظاً على مستوى السيولة النقدية، بات واضحا بعدما أعلن المصرف المركزي الأسبوع الماضي إرسال 54 مليون دينار لعدد من فروع المصارف التجارية.

وفي إعلان جديد، كشف المركزي عن إرساله لـ16 مليون دينار لفروع مصرفي شمال أفريقيا والتجاري الوطني ليبلغ الإجمالي 70 مليون دينار خلال أسبوع واحد فقط.

وبدورها، شرعت عدة مصارف في البدء الفعلي بتوزيع السيولة على زبائنها لتبدأ ملامح الانفراجة في الظهور أكثر فأكثر.

ومن جانبه، طالب رئيس المجلس البلدي سبها حامد الخيالي قطبي المصرف المركزي بإرسال السيولة النقدية مُباشرة إلى المصرف المركزي في المدينة بدلا من إرسالها بشكل مباشر لفروع المصارف.

وأشار الخيالي إلى أن طلبه هذا جاء لغايات تأمين شحنات السيولة النقدية ومتابعة صرفها بالشكل السليم.

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