اقتصاد

الخطوط الجوية الليبية توضح سبب تعديل أسعار تذاكرها

تم النشر منذُ 1 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أوضحت شركة الخطوط الجوية الليبية، الاثنين، أن سبب
تعديلها لأسعار تذاكرها هو قرار حكومة الوفاق تعديل سعر صرف الدولار دون اسثناء
لشركات الطيران من القرار .

وقالت الشركة، وفق بيان لها ، إنها أعدت دراسة اقتصادية
دقيقة لتعديل أسعار التذاكر تتوافق مع سعر الصرف الجديد، مشيرة إلى أنها ناقشت هذه
الدراسة مع الجهات ذات الاختصاص.

وناشدت الشركة جميع المواطنين الابتعاد عن الشائعات
المغرضة التي تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى أن يتبينوا
الحقيقة من المصادر الموثوقة.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية الليبية أعلنت زيادة أسعار
تذاكرها، فالرحلة ذهابا وإيابا إلى  تونس
صارت بـ  770 دينارا، وإلى إسطنبول بـ 1366
دينارا، وإلى الإسكندرية بـ 1072 دينارا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية

عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الخطوط الجوية الليبية وكذلك للخطوط الأفريقية, عبارة عن خطوط دولية , وليست تابعة لوزارة معينة أو شخص معين أو أفراد , وهي عبارة عن مؤسسة وطنية مثل مؤسسة النفط لها إدارة وموظفين ودارسين ومعاهد وجامعات لطلبة وخريجين , وهي ليست شاحنة أو حافلة للأيجار . لعلم المواطن.

    رد