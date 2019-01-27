الخطوط الجوية الليبية توضح سبب تعديل أسعار تذاكرها

أوضحت شركة الخطوط الجوية الليبية، الاثنين، أن سبب

تعديلها لأسعار تذاكرها هو قرار حكومة الوفاق تعديل سعر صرف الدولار دون اسثناء

لشركات الطيران من القرار .

وقالت الشركة، وفق بيان لها ، إنها أعدت دراسة اقتصادية

دقيقة لتعديل أسعار التذاكر تتوافق مع سعر الصرف الجديد، مشيرة إلى أنها ناقشت هذه

الدراسة مع الجهات ذات الاختصاص.

وناشدت الشركة جميع المواطنين الابتعاد عن الشائعات

المغرضة التي تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى أن يتبينوا

الحقيقة من المصادر الموثوقة.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية الليبية أعلنت زيادة أسعار

تذاكرها، فالرحلة ذهابا وإيابا إلى تونس

صارت بـ 770 دينارا، وإلى إسطنبول بـ 1366

دينارا، وإلى الإسكندرية بـ 1072 دينارا.

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