بيان جديد للخطوط الجوية الليبية بشأن تعديل أسعار التذاكر

اصدرت الخطوط الجوية الليبية بيانا جديداً بشأن تعديل أسعار تذاكر الطيران الخاصة برحلاتها, وقالت أن الشركة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات وبأسعار مناسبة لجميع المسافرين على متن طائراتها.

وجاء في البيان الصادر عن الشركة ونشره المكتب الاعلامي التابع لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك, أن سبب تعديلها لأسعار تذاكرها هو قرار حكومة الوفاق برقم “1300” لعام 2018 والقاضي بتعديل سعر صرف الدولار دون اسثناء لشركات الطيران من القرار.

وبينت الشركة، إنها أعدت دراسة اقتصادية دقيقة لتعديل أسعار التذاكر تتوافق مع سعر الصرف الجديد وتراعي الظروف المادية للمواطن والشركة قدر المستطاع، مشيرةً إلى أنها ناقشت هذه الدراسة مع الجهات ذات الاختصاص وجاءت بموافقة وزير المواصلات المفوض.

وأكدت الشركة في بيانها ضمن الاسباب التي دفعتها لرفع الاسعار أنها تعرضت لخسائر مادية جسمية جراء فقدانها لعدد من الطائرات الحديثة وإقفال عدد من المحطات الخارجية بسبب الحظر الجوي الأوروبي على الطيران الليبي بالاضافة إلى تكرار اصابة عدد من طائراتها على ارض المطار وما يسبب ذلك من خسائر مالية كبيرة للشركة, إضافة إلى الانقسام الاداري والمالي الذي حدث بالشركة وهو ما زاد الوضع الاقتصادي بالشركة تعقيداً وصعوبة.

وناشدت الشركة جميع المواطنين الابتعاد عن الشائعات المغرضة التي تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى أن يتبينوا الحقيقة من المصادر الموثوقة.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية الليبية أعلنت زيادة أسعار تذاكرها، فالرحلة ذهابا وإيابا إلى تونس صارت بـ 770 دينارا، وإلى إسطنبول بـ 1366 دينارا، وإلى الإسكندرية بـ 1072 دينارا.

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