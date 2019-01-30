الرعيض: طالبنا رفع سعر الدولار لـ 4 دينار والوقود لـ2 دينار ورجل الاعمال الليبي ليس “سارق”

أكد عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن المطالب التي قدمها اتحاد الغرف التجارية.

وأوضح الرعيض في مقابلة نشرتها شبكة “اخبارليبيا24” أن اتحاد الغرف طالب الرئاسي بأن يكون سعر الدولار 4 دينار، ورفع سعر الوقود إلى قرابة 2 دينار، ففي ليبيا يوجد قانون لعلاوة العائلة، مضيفاً أن هذا القانون لم يُطبّق ولم تدفع هذه العلاوة منذ 50 شهر، معتبراً أن على الدولة الليبية دين للمواطن وهو دفع مخصصاته من علاوة العائلة.

وقال الرعيض أن القطاع الخاص لا يمكنه حل مشكلات ليبيا الاقتصادية بمفرده لأن الحكومة والمصرف المركزي يعملان ضده، مؤكداً أن رجال الأعمال في العالم يعملون بأموال المصارف، ولكن رجل الأعمال الليبي هو الوحيد في العالم الذي يعمل بأمواله بنسبة 100 بالمائة، إلا أن الشعب والحكومة غير راضين عنه، معللاً ذلك بثقافة سادت بين الليبيين أن رجل الأعمال سارق، وذلك فيه ظلم لرجل الأعمال.

وأشار الرعيض إلى أن وضع ليبيا الاقتصادي اليوم جيد، مقارنة بدول أخرى، بينها دول الجوار، احتياطي ليبيا يعادل 10 مرات احتياط الدول المجاورة لها، مؤكداً على أهمية استقرار ليبيا وتشجيع الصناعة المحلية التي نجحت في كثير من التخصصات، وتشجيع رجال الأعمال الليبيين وإعطاؤهم الأولوية المطلقة.

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