اقتصاد

“الراحلة” توضّح بشأن رفع أسعار التذاكر

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت شركة طيران الراحلة أنها ستستمر ببيع تذاكر رحلاتها بنفس الأسعار السابقة دون زيادة على عكس باقي شركات الطيران الأخرى التي زادت أسعار تذاكرها الأسبوع الماضي.

وبينت الشركة أن أسعار التذاكر خلال شهر فبراير الجاري ستكون 230 دينارا للذهاب والعودة من طرابلس إلى بنغازي والعكس.

أما الرحلة ذهابا وإيابا بين مطار معيتيقة الدولي ومطار قرطاج بتونس العاصمة فسيكون سعرها 540 دينارا، في حين يصل سعر التذكرة ذهابا وإيابا بين طرابلس وإسطنبول التركية إلى 875 دينارا.

يُشار إلى أن شركات الطيران الأخرى مثل الخطوط الجوية الليبية والخطوط الأفريقية قد قامت برفع أسعار تذاكرها بداية من الـ20 من يناير الجاري.

ووصل سعر التذكرة إلى تونس إلى قرابة 800 دينار، فيما تجاوز سعر التذكرة إلى مطار إسطنبول مبلغ 1500 دينار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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