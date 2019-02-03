العيساوي يكشف عن آلية جديدة لتحديد أسعار السلع ؟

كشف وزير الاقتصاد المفوض في حكومة الوفاق الوطني علي العيساوي أن الوزارة تعمل على إعداد آلية جديدة لتحديد أسعار السلع في الاسوق الليبية.

وقال الوزير العيساوي في تصريحات لقناة “الاقتصادية” أن الوزارة تعمل خلال هذه المرحلة علي إعداد دليل للأسعار وفق مؤشرات السوق المحلي.

وأضاف العيساوى أن الوزارة تسعى للسيطرة على جماح الأسعار من خلال تحديد سعر كل سلعة بناءاً على التكلفة مع هامش ربح محدد لا يتجاوز في الغالب 3%.

وتعاني الاسواق الليبية من ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ به على الرغم من تراجع اسعار الصرف في البلاد عقب تنفيذ المجلس الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية.

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