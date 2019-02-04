سلع الاتحاد الأوروبي ستدخل بريطانيا دون فحص جمركي حال الانفصال دون اتفاق

لندن-العنوان

قالت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين،إن معظم السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي سيُسمح لها بالدخول إلى البلاد من دون فحص جمركي كامل لثلاثة أشهر على الأقل إذا خرجت بريطانيا من عضوية الاتحاد دون اتفاق.

وكانت شركات شحن حذرت من أن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي دون اتفاق قد يؤدي إلى تكدس آلاف الشاحنات على المنافذ الجمركية،حيث ستخضع تلك الشاحنات للمزيد من إجراءات الفحص الجمركي في المنافذ الكبرى مثل دوفر،الذي يمر خلاله 17 بالمئة من تجارة السلع بالمملكة المتحدة.

وقالت إدارة إتش.آر.إم.سي الجمركية إنها فرضت إجراءات مؤقتة لاستيراد السلع من الاتحاد الأوروبي عبر 20 ميناءٍ بريطانيا ونفق المانش،ستراجعها خلال ثلاثة إلى ستة أشهر بعد التاسع والعشرين من مارس.

المصدر-وكالات

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