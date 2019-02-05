بحث سبل التعاون المشترك بين الوطنية للنفط ومصلحة الموانئ

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، في مقر المؤسسة بطرابلس، مع وزير النقل والمواصلات المفوض ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري عمر الجواشي، سبل التعاون المشترك تأكيدا على التنسيق المستمر بين الطرفين .

وتطرّق الطرفان إلى مختلف الإجراءات المطلوب القيام بها من قبل الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية وفقا للمعايير الدولية، وضرورة مشاركة الشركات الوطنية في اعمال القطر بمختلف الموانيء النفطية وذلك لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

ومن جانبهما أكد الوزير المفوض ورئيس مصلحة الموانيء والنقل البحري، دعمهما لقطاع النفط و تذليل كل الصعوبات التي تواجهها على مستوى التفتيش الفني والإرشاد ومختلف العمليات البحرية و تدريب العناصر الوطنية .

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