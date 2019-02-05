“هيئة المواصلات” تؤكد دعمها لمشروع ميناء سوسة

اجتمع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبد القادر، ومدير إدارة الموانئ والنقل البحري طارق الثابت، مع رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري حسن جويلي، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري فرع المنطقة الشرقية صلاح مسعود الحاسي، لمناقشة نقاط العقد الذي سيتم إبرامه مع الشركة المستثمرة لميناء سوسة البحري.

وخلال اللقاء أكد عبد القادر على ترحيب الهيئة ودعمها للمشروع لما فيه من مصلحة للدولة الليبية على المستوى الإقليمي والدولي.

وتاتي متابعة رئيس الهيئة لإجراءات عقد استثمار ميناء سوسة البحري مع مصلحة الموانئ والنقل البحري للاتفاق عليه وصياغته بشكل نهائي ليتم استكماله وإبرامه مع الشركة المستثمرة.

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