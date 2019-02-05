اقتصاد

التوقيع على إنشاء مصنع إسمنت في نالوت

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّع المدير التنفيذي للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية بدر بن عثمان، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة مواد البناء الحاضنة عبدالعزيز عبدالمالك، الثلاثاء، محضر شراكة بشأن مشروع إنشاء مصنع إسمنت في نالوت والذي تقدر طاقته الإنتاجية بحوالي 1.6 مليون طن سنوياً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي لتحريك عجلة الاقتصاد.

وحضر التوقيع عضو مجلس النواب سالم قنان والمدير العام لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي صلاح البشتي وكذلك عدد من الممثلين عن المجلس البلدي نالوت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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