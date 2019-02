صندوق «النَقد الدولي» يُوافق على صرف الشَريحة “الخامسة” مِن قرض مصر

أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، مساء الإثنين، موافقة صندوق النقد الدوليعلى صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق المقدم إلى مصر بقيمة ملياري دولار.

ليصل إجمالي ما تسلمته بلاده إلى 10 مليارات دولار، من إجمالي قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

وأفاد معيط، في بيان صادر عن وزارة المالية، بأنه من المتوقع حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال الأيام القادمة، عازياً موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الخامسة إلى “جدية الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة”، على حد قوله. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في وقت سابق أن مجلسه التنفيذي سيصوت، على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والتي ترتبط بصرف الشريحة ما قبل الأخيرة من قرض الصندوق، المتفق عليه مع حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر 2016.

