اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 6 فبراير 2019

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاربعاء 6 فبراير 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.37 دينار 4.36 دينار
اليورو 4.97 دينار 4.89 دينار
الجنية الاسترليني 5.50 دينار 5.42 دينار
الليرة التركية 0.84 دينار 0.76 دينار
الدينار التونسي 1.42 دينار 1.34 دينار
الجنية المصري 0.24 دينار 0.232 دينار
الدولار الكندي 3.310 دينار 3.293 دينار
الدينار الاردني 6.0 دينار 5.92 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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