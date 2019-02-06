أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 6 فبراير 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاربعاء 6 فبراير 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.37 دينار
|4.36 دينار
|اليورو
|4.97 دينار
|4.89 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.50 دينار
|5.42 دينار
|الليرة التركية
|0.84 دينار
|0.76 دينار
|الدينار التونسي
|1.42 دينار
|1.34 دينار
|الجنية المصري
|0.24 دينار
|0.232 دينار
|الدولار الكندي
|3.310 دينار
|3.293 دينار
|الدينار الاردني
|6.0 دينار
|5.92 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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