معيتيق يتابع خطط المؤسسة الوطنية للنفط المزمع تنفيذها خلال السنة المالية 2019

تابع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، خطط المؤسسة الوطنية للنفط المزمع تنفيذها خلال السنة المالية 2019 .

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بحضور عدد من الشخصيات ذات الصلة، حيث تطرق المجتمعون خلال اللقاء، الصعاب التي تواجه عمل المؤسسة، إلى جانب الميزانية المقدمة من قبل المؤسسة، والاحتياجات المالية اللازمة لتغطية النفقات الضرورية من أجل المحافظة على مستوى الإنتاج من النفط والغاز.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، شدد معيتيق خلال اللقاء، على ضرورة تقديم الخطط والبرنامج الخاصة بالمشاريع ذات الأولوية، التي من شأنها رفع معدلات الإنتاج والتصدير، لما في ذلك من ايجابيات تعود على المواطن وتسهم في استكمال الإصلاحات الاقتصادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا