الدولار يستقر واليورو الاسترليني يتراجعان امام الدينار بالسوق السوداء

شهدت اسعار العملات الأجنبية تباينها في مستهل تعاملات السوق الموازية أمام الدينار الليبي اليوم مابين الانخفاض والارتفاع.

وأستقر الدولار الامريكي أمام الدينار وبلغ سعره بمستهل تعاملات السوق الموازي 4.36 دينار ليبي للبيع, و 4.35 دينار للشراء, وهو ذات السعر للاغلاق ليوم أمس.

وتراجعت العملة الاوروبية الموحدة, اليورو, بالسوق الموازية مقابل الدينار وبلغ سعرها 4.95 دينار ليبي بفارق 3 قروش لسعر الاغلاق يوم امس .

وهبط الجنية الاسترليني امام الدينار اليوم وبلغ سعره 5.50 دينار ليبي بفارق خمسة قروش عن سعر الاغلاق ليوم امس.

وسجل كسر الذهب لعيار 18 بالسوق الموازية استقراره لليوم الثالث على التوالي ليبلغ سعره 135 دينار.

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