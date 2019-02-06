أسعار صرف العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 06/02/2019

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 06 فبراير 2018 استقراره على انخفاض في مستهل تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 4.360 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد شهد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي انخفاضه في مستهل بتعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 4.95 دينار.

بدوره هبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 5.50 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.375 دينار 4.37 دينار اليورو 4.97 دينار 4.89 دينار الجنية الاسترليني 5.50 دينار 5.42 دينار الليرة التركية 0.84 دينار 0.76 دينار الدينار التونسي 1.42 دينار 1.34 دينار الجنية المصري 0.240 دينار 0.232 دينار الدولار الكندي 3.315 دينار 3.297 دينار الدينار الاردني 6.00 دينار 5.92 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 135 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 157.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 180 دينار

كسر الفضة = 1.70 دينار

> اخر اسعار الصكوك

حوالة دبي “دولار” 4.39 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار = 3.60 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 3.85 دينار

دولار بالشيك المصدق 4.58 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.