اتفاق لفتح فرع مصرف يخدم شركة سرت للنفط

اتفقت إدارة شركة سرت لتصنيع النفط والغاز مع إدارة مصرف الوحدة، أمس الثلاثاء، على افتتاح فرع للمصرف مُتخصص في تقديم الخدمات المصرفية للشركة وموظفيها. وجاء الاتفاق عقب زيارة أجراها وفد يتبع إدارة المصرف إلى مقر الشركة مُكوّن من مدير إدارة الفروع فوزي فرج جدولة، ومدير إدارة التسويق سالم الهوني، ومساعد مدير إدارة الفروع لمنطقة الواحات وخليج السدرة عبدالعزيز الحاسي. وناقش الاجتماع إمكانية تطوير الخدمات المصرفية المُقدّمة من الوحدة لموظفي شركة سرت لتصنيع النفط والغاز وتذليل الصعوبات التي تواجههم. وفي السياق ذاته قالت الشركة إنها تسعى من خلال هذا الاتفاق إلى تسهيل عمل موظفيها داخل مناطق عملياتها بمرسى البريقة.

