سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 6 فبراير 2019 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 6 فبراير 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار.

الدولار الامريكي-طرابلس 4.365 دينار الدولار الامريكي-زليتن 4.37 دينار اليورو 4.97 دينار الجنية الإسترليني 5.50 دينار الليرة التركية 0.84 دينار الدينار التونسي 1.42 دينار الجنية المصري 0.240 دينار الدولار الكندي 3.310 دينار الدينار الأردني 6.00 دينار حوالات دبي-تركيا 4.380 دينار كسر الذهب عيار 18 135 دينار كسر الفضة 1.70 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي