اقتصاد

إنجاز مهم في مصنع للشركة العامة للحديد والصلب

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكَّن عاملان بقسم التشغيل في مصنع درفلة القضبان 2 التابع للشركة الليبية للحديد والصلب من تحوير خطّ إنتاجي لمصلحة العملية الإنتاجية.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى تمكن العامل في قسم التشغيل مصطفى عبجة ورئيس القسم أحمد الغويل من تحوير موجّه الدخول للقائم رقم 1 ليستقبل عروق الحديد بقياس 130 مليمترا بدلا من العروق ذات المقاس 150 مليمترا لضمان عدم توقف الإنتاج في مصنع حديد التسليح وعدم الحاجة للاعتماد على العروق المستوردة.

وأشادت الشركة في بيانها بهذا التحوير الذي يعد اجتهادا هو الأول من نوعه ويدل على كفاءة وخبرات العناصر الوطنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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