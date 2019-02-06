إنجاز مهم في مصنع للشركة العامة للحديد والصلب

تمكَّن عاملان بقسم التشغيل في مصنع درفلة القضبان 2 التابع للشركة الليبية للحديد والصلب من تحوير خطّ إنتاجي لمصلحة العملية الإنتاجية.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى تمكن العامل في قسم التشغيل مصطفى عبجة ورئيس القسم أحمد الغويل من تحوير موجّه الدخول للقائم رقم 1 ليستقبل عروق الحديد بقياس 130 مليمترا بدلا من العروق ذات المقاس 150 مليمترا لضمان عدم توقف الإنتاج في مصنع حديد التسليح وعدم الحاجة للاعتماد على العروق المستوردة.

وأشادت الشركة في بيانها بهذا التحوير الذي يعد اجتهادا هو الأول من نوعه ويدل على كفاءة وخبرات العناصر الوطنية.

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