معيتيق يبحث مع الوطنية للنفط ميزانيتها لعام 2019

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق في اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء خطط المؤسسة المزمع تنفيذها خلال السنة المالية 2019 والصعاب التي تعيق سير عمل المؤسسة.

ووفقا لإدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق فقد تضمن الاجتماع دراسة الميزانية المقدمة من قبل الوطنية للنفط والاحتياجات المالية اللازمة لتغطية النفقات الضرورية من أجل المحافظة على مستوى الإنتاج من النفط والغاز.

وشدد معيتيق على أولوية تقديم الخطط والبرنامج الخاصة بالمشاريع التي من شأنها رفع معدلات الإنتاج والتصدير التي تنعكس إيجابا على المواطن وتدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

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