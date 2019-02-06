ليبيا تكسب حكما قضائيا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي

قال المستشار القانوني لمحافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع، إن ليبيا كسبت حكما قضائيا هاما أمام محكمة استئناف تونس بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.

وأضاف المانع أن الحكم صدر في قضية رفعت ضد المصرف الليبي الخارجي من قبل شركة توريد مشتقات نفطية ادعت أن لها حقوقا ضد المصرف الليبي الخارجي المملوك لمصرف ليبيا المركزي، مؤكدا أن الحكم صدر بعد جهود قانونية من الإدارة القانونية بالمصرف الليبي الخارجي والمحامين بدولة تونس، بإشراف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والمدير العام للمصرف الليبي الخارجي محمد الجمل، حسب قوله.

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