الزوبيك: وقود الطائرات غير مدعوم من الدولة

كشف مدير إدارة التخطيط في وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق موسى الزوبيك أن شركة البريقة لتسويق النفط تبيع كروسين الطائرات لشركات الطيران الليبية بالسعر العالمي.

وأكد الزوبيك في تصريح خاص لليبيا الأحرار الأربعاء أن كيروسين الطائرات غير مدعوم من الدولة إلا أن سعره أقل نسبيا من السعر العالمي بسبب انخفاض تكلفة التكرير في المصافي الليبية التي تنتجه.

وأضاف مدير إدارة التخطيط بالوزارة أن نسبة الوقود في تكلفة الرحلة الواحدة لا تتعدى 19% بالنسبة للخطوط الجوية الليبية وأن أكبر مصروفاتها بالنقد الأجنبي تتركز على التدريب وقطع الغيار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار